Глава комитета по природопользованию Григорьев покидает свой пост

Фото: https://www.gov.spb.ru/
Фото: https://www.gov.spb.ru/

Он занимал должность в течение трех лет.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Игорь Григорьев занял свою должность в 2015 году – бывшего подполковника ФСБ главой комитета по природопользованию назначил экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Напоминаем, что Григорьев 10 лет прослужил в КГБ и ФСБ, после чего на протяжении пяти лет он был заместителем начальника Пулковской таможни. Следующим место работы для него стал Гостехнадзор, где он стал главой ведомства.

Полтавченко однажды заявлял о своем намерении уволить главу комитета по природопользованию, но так и не перешел от слов к действиям.

По какой причине Григорьев все-таки покинул свой пост– не уточняется. Также неизвестно, кто займет его место.

На сайте администрации сказано, что экс-глава ушел «на основании личного заявления».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалист, курирующая развитие велосипедной инфраструктуры в Петербурге, уволилась.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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