Специалист, курирующая развитие велосипедной инфраструктуры в Петербурге, уволилась

Заместитель директора Городского центра управления парковками Дарья Табачникова написала об этом на своей странице в Facebook.

Дарья Табачникова пишет, что время покинуть “Городской центр управления парковками”, настало. В ведомстве она курировала проект развития велосипедной инфраструктуры в Петербурге.

“Это были прекрасные два года, полные нестандартных задач, новых знаний и удивительных знакомств. Создавать что-то совершенно новое всегда непросто, но очень интересно”, — пишет Табачникова.

Она также выразила надежду, что проект, который был запущен еще в 2012 году, будет продолжать свое развитие. Ведь ради него, сообщает Табачникова, была сформирована команда и выделены бюджетные средства.

Также она упомянула, что сейчас находится в поиске работы и у нее уже есть варианты. Помимо этого, она задумывается над идеей собственного консалтинга в сфере велосипедной инфраструктуры.

“Я знаю, как планировать, проектировать и строить, вовлекать жителей и общественные организации, каких международных экспертов пригласить для консультаций, как локализовать международный опыт и как наладить процессы в органах власти, чтобы проект заработал”, — пишет экс-заместитель директора Городского центра управления парковками

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге намерены расширить велодорожки.