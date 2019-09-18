Виллаш-Боаш считает Дзюбу королем России

Виллаш-Боаш считает Дзюбу королем России
Дзюба стал королем России, считает тренер. Фото: fc-zenit.ru

Тренер в целом отозвался об игроках «Зенита» положительно, отметив их старание и дисциплину.

Своим мнением о «сине-бело-голубых» поделился экс-главный тренер ФК «Зенит» Андре Виллаш-Боаш. Он присутствовал на игре петербургской и французский команд в Лионе. Тренер отметил, что Артем Дзюба стал настоящим королем России, передает издание «Спорт день за днем». Похвалил специалист также Лунева и Барриос – он выглядели на поле достаточно хорошо. Виллаш-Боаш уверен, что «Зенит» – дисциплинированная команда, которая может добиться хороших результатов.

Напоминаем, что португалец тренировал «сине-бело-голубых» на протяжении двух лет – с 2014 по 2016 год. Вместе с ним игроки стали чемпионами России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался. В последние годы Риксен страдал от тяжелой болезни. Осенью 2013-го ему был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, игрок продолжил выступать на любительском уровне.

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