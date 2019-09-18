В Петербург приедет спецгруппа от ЦИК

Ее направили, чтобы взять под контроль ситуацию с выборами в МО «Озеро Долгое».

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщили в Центральной избирательной комиссии России. Спецгруппу во главе с членом ЦИК Александром Киневым уже отправили в Санкт-Петербург. Им предстоит разобраться со сложившейся ситуацией в МО «Озеро Долгое». Кандидаты в депутаты боятся, что на участке хотят фальсифицировать документы. Они стоят по очереди у дверей и не дают туда никому не пройти, требуя внимания к проблеме у Эллы Памфиловой. Наконец материалы переданы в Следственный комитет России.

Напоминаем, что с выбором прошло уже 10 дней. 12 сентября одного из кандидатов в муниципальные депутаты Илью Шмакова забрали в отделение сотрудники правоохранительных органов, когда он отказался покидать ИКМО «Озеро Долгое». Он хотел присутствовать при подсчете голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СК просят разобраться с ИКМО «Озеро Долгое».