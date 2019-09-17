СК просят разобраться с ИКМО «Озеро Долгое»

Представители четырех партий просят организовать проверку бюллетеней.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем рассказал председатель «Справедливой России» в Санкт-Петербурге Марина Шишкина. Она отметила, что в Следственный комитет и Элле Памфиловой обращаются представители четырех оппозиционных партий — «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока». Они который день оберегают бюллетени и требуют их тщательной проверки в присутствии членов Горизбиркома, ИКМО и кандидатов в муниципальные депутаты. Политики переживают, что может произойти фальсификация документов.

Напоминаем, что 12 сентября одного из кандидатов в муниципальные депутаты Илью Шмакова забрали в отделение сотрудники правоохранительных органов, когда он отказался покидать ИКМО «Озеро Долгое». Он планировал оставаться там, чтобы следить за подсчетом голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге пройдет согласованный митинг против фальсификаций на выборах.