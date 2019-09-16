В Петербурге пройдет согласованный митинг против фальсификаций на выборах

Смольный согласовал митинг против фальсификации на выборах. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Смольный согласовал митинг против фальсификации на выборах. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Смольный согласовал проведение митинга против фальсификации выборов и политических репрессий. Событие назначено на вторник, 17 сентября, у Финляндского вокзала.

Митинг против фальсификации был согласован в комитете по правопорядку и законности. Об этом рассказал депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, также являющийся одним из организаторов акции, в своем Twitter-аккаунте.

Среди организаторов также представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова, депутат ЗакСа Борис Вишневский, основатель «Красивого Петербурга» Красимир Врански, заместитель главы штаба Навального в Северной столице Ольга Гусева и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. Согласованный митинг пройдет 17 сентября в 19:00 на площади возле Финляндского вокзала.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов предложил вместо митингов устраивать субботники.