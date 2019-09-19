Россияне смогут вернуть просроченный долг без суда в течение 30 дней

Сейчас кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сейчас кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Министерство юстиции и Федеральная служба налоговых приставов (ФССП) выдвинули предложение о введении обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности физлиц.

Минюст РФ и ФССП предлагают разрешить кредиторам обращаться в суд с требованием взыскания с должника только в том случае, если долг не погасили в течение 30 дней после установленного срока.

Нововведение в законодательство хотят принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма «регуляторной гильотины». Новый закон должен будет заменить действующий закон о взыскании долгов физлиц.

Разработчики законопроекта полагают, что инициатива уменьшит количество споров в суде, поскольку сейчас кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что данные о долгах россиян могут начать продавать.