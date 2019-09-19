Президент банка «ПраймФинанс» Михаил Табунов задержан

Правоохранительные органы задержали президента банка «ПраймФинанс» Михаила Табунова. В начале лета Центральный банк РФ лишил «ПраймФинанс» лицензии.

Как стало известно GazetaSPb, в отношении неустановленных лиц были возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

Перед этим Центробанк отозвал лицензию у банка «ПраймФинанс» в июне 2019 года. Согласно данным Банка России, из-за недостачи в кассе более 268 млн рублей, кредитная организации полностью лишилась собственных средств. Помимо этого, согласно данным ЦБ, «ПраймФинанс» замешан «схемных» операциях по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Информация о противозаконных действиях банка была направлена в правоохранительные органы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге задержали банкиров, обналичивших 500 млн рублей.