Главой Всеволожского района избран Вячеслав Кондратьев

Главой Всеволожского района избран Вячеслав Кондратьев
Вячеслав Кондратьев. Фото: zanevkaorg.ru

В четверг, 19 сентября, состоялось открытое голосование на выборах главы МО Всеволожского района, в ходе которого единогласно избрали Вячеслава Кондратьева.

Кандидатура Кондратьева была одобрена советом депутатов четвертого созыва. Из новоизбранных депутатов на заседании присутствовали 34 человека из 38. Заместителем главы администрации избрали Ольгу Ковальчук, за нее свой голос отдали 32 депутата, еще двое воздержались.

Кандидатура Кондратьева была предложена главой Ленобласти Александром Дрозденко. Кондратьев на протяжении 15 лет состоит в совете депутатов Всеволожского района.

Ранее GazetaSPb сообщала, что названы районы города, где большинство жителей отдали свой голос за Беглова. Стало известно, в каких районах Санкт-Петербурга больше всего жителей отдали свой голос за Александра Беглова, кандидата на выборах губернатора города.

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