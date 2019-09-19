Главгосэкспертиза рассмотрит проект ледовой арены на месте СКК

Проект ледовой арены в Петербурге представят на суд Главгосэкспертизы России. Об этом рассказал начальник учреждения Игорь Манылов.

«Мы ожидаем, что вскоре проектно-сметная документация по этому объекту будет готова для прохождения экспертизы», — отметил он.

Начальник Главгосэкспертизы напомнил, что новая площадка примет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. После завершения турнира арена будет передана клубу СКА.

Вместимость арены составит 21,5 тыс. зрителей, что делает её одним из крупнейших спортивных объектов в мире. На территории оборудуют кафе, массовый каток, магазины и хоккейную школу. Рядом планируют разбить парк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АО «Стройгаз» объявила конкурс на снос СКК «Петербургский». Подрядчик будет выбран 26 ноября. Работы по демонтажу оценили в 400 млн рублей.