Петербуржца осудили за продажу арендованного авто

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Виктора Желязко. Его обвиняют в мошенничестве при аренде автомобиля.

Мужчину приговорили к 1 году в колонии общего режима. Помимо этого судом удовлетворены исковые требования на сумму похищенного имущества, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что Желязко по поддельному паспорту арендовал автомобиль Skoda Rapid стоимостью 360 тыс. рублей. Мужчина получил машину, связку ключей и документы на авто. При этом возвращать их владельцу он не собирался.

Автомобиль Желязко продал за 60 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 35-летнего сотрудника автосервиса в Петербурге обвинили в похищении машины Nissan. Мужчина, по версии следствия, воспользовался отсутствием владельца и угнал автомобиль. Машину он собирался подарить своей девушке.