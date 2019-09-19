Путин включил Беглова в состав Совета безопасности

На сайте он, правда, до сих пор значится как временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Указ президента России Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации. Теперь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов является членом Совета безопасности России. В него также входят премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Владимир Лавров и другие.

Напоминаем, что Совет безопасности делает все, чтобы требования главы государства по охране общества и страны воплотились в жизнь. До этого Беглов также входил в Совбез, но в качестве врио губернатора. Новая должность потребовала выхода нового указа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов внес в ЗакС кандидатуры вице-губернаторов. На данный момент в списке значатся Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Николай Бондаренко, Анна Митянина, Олег Марков и Владимир Кириллов