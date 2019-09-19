Молодой водитель «Газели» скончался после ДТП на Кубинской

В Московском районе Петербурга вечером 19 сентября произошло ДТП с участием «Газели». Водитель авто скончался на месте происшествия.

Авария произошла на Кубинской улице около 18:40 часов. По предварительным данным, 27-летний мужчина, сидя за рулем «Газели», наехал на припаркованный автомобиль Scania с полуприцепом.

В грузовике в момент ДТП никто не находился. Припаркована машина была с нарушением, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель «Газели» скончался на месте. Пассажир получил тяжкий вред здоровью. Мужчину госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 19 сентября в результате ДТП загорелся BMW. Пассажир авто погиб.