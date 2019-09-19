В Петергофе произошло страшное ДТП, пассажир BMW сгорел в машине

В Петергофе произошло страшное ДТП, пассажир BMW сгорел в машине
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

Столкновение двух автомобилей произошло в Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 19 сентября. В результате аварии загорелся BMW, его пассажир погиб.

Согласно данным городского управления МЧС, сообщение о ДТП на углу Парковой улицы и Санкт-Петербургского шоссе поступило в экстренные службы около 1:45. По указанному адресу столкнулись автобус развозки и автомобиль марки BMW. Легковой автомобиль загорелся после столкновения.

Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал пассажир иномарки — он остался в горящем автомобиле. Его личность уточняется. Водитель смог выбраться из машины, он отделался травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ночью в Киришах сгорел автомобиль.

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