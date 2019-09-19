Актер Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни

Артист ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Печальной новостью поделились коллеги Сергея Афанасьева на сайте Союза кинематографистов России. В сообщении приносятся искреннее соболезнования родным и близким, а также указывается, насколько талантливым человеком был скончавшийся актер. Коллеги по цеху запомнят его как доброго и мужественного. Уточняется, что Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни. Ему было всего лишь 56 лет.

Напоминаем, что актер получил образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии в 1990 году. С тех пор он выступал на сцене, а также снимался в сериалах.

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