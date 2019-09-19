СКА увеличил отрыв от «Динамо» на две шайбы

Петербургский СКА ведет в матче с московским «Динамо» по итогам второго тайма. Счет после сорока минут игры — 2:0.

Первую шайбу в матче забросил защитник Давид Рундблад. Хоккеист нанес бросок от синей линии на 23-й минуте и отправил шайбу в верхний угол ворот. У московского вратаря-дебютанта Георгия Кузнецова не было шансов.

Преимущество «армейцев» увеличил Максим Карпов. На 38-й минуте он подрезал шайбу и точным ударом забил гол. СКА в этот момент был в меньшинстве.

Команды встретились в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходит в Москве на арене ВТБ имени Аркадия Чернышова.

Петербургский СКА в столицу приехал после двух побед. «Армейцы» в воскресенье одержали победу над «Йокеритом» со счетом 3:2 и стали первыми в тяжелом матче с «Сочи» 17 сентября. Единственную забил Йори Лехтеря.