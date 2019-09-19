В Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому

В Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому
Непонятно, как теперь искать хулигана. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

На основании появилась надпись зеленой краской. Непонятно, удастся ли разыскать хулиганов.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Памятник Владимиру Маяковскому, установленный на пересечении улицы Маяковского и улицы Некрасова, уже не тот – на основании бюста появилась яркая надпись. Некто захотел заявить, что «тут все пьют», а также выразил свое сожаление по этому поводу. Видимо, вандалу было невдомек, что зеленую краску не так-то просто убрать.

Местные жители действительно довольно часто жалуются на контингент, который собирается в сквере у памятника. Люди сидят на лавочках и распивают алкогольные напитки, мусорят и шумят. Возможно, среди них и затесался вандал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на антивандальные остановки в Ленобласти выделено 30 млн рублей. Новые остановки общественного транспорта устанавливают на региональных трассах Ленинградской области. Павильоны сделаны из антивандальных материалов.

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