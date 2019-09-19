Матч «Зенита» и «Рубина» ограничит движение транспорта в Петербурге

В Петербурге 21 сентября движение транспорта будет ограничено из-за матча «Зенита» на «Газпром-Арене». Сине-бело-голубые встретятся с «Рубином».

О перекрытиях автомобилистов будут информировать дорожные знаки, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуре.

Так, с 00:00 до 24:00 остановка транспорта будет запрещена на Северной и Южной дороге, в Бодровом переулке, на участке Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Морскому проспекту от Динамоской до Рюхина и т.д.

Для движения автомобилей перекроют улицу Савина, набережную Гребного канала, Южную дорогу, Велосипедную аллею и ряд других улиц. Подробнее о перекрытиях можно узнать в схеме организации дорожного движения.

Встреча «Зенита» и «Рубина» начнется в 21:00 по местному времени. Команды сыграют в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу сезона 2019/2020.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта в центре Петербурга 22, 28 и 30 сентября ограничат из-за съемок художественного фильма.