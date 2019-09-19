Горизбирком и ЦИК забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое»

Почти восемь суток кандидаты в депутаты дежурили у дверей, так как боялись фальсификаций.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Все бюллетени наконец вынесли из ИКМО «Озеро Долгое». Их удалось заполучить только с приездом сотрудников Горизбиркома и ЦИК. Они забрали их с собой на хранение. В ближайшее время политики наконец узнают, кто получит поддержку петербуржцев

Напоминаем, что 12 сентября одного из кандидатов решили выставить с территории ИКМО. Он хотел остаться, чтобы следить за подсчетом голосов. После этого другие депутаты тоже взбунтовались – они вызволили коллегу и заявили, что не пустят в «Озеро Долгое» никого, пока на ситуацию не обратят внимание в Москве. Следственный комитет уже в курсе происходящего.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что неизвестные мужчины проникли в МО «Озеро Долгое». Как сообщает лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина в своем Facebook-аккаунте, неизвестные «спортсмены» провели главу избирательной комиссии муниципального округа Озеро Долгое» в свой кабинет, где она впоследствии заперлась.