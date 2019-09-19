Президент банка «Прайм Финанс» отправился под домашний арест

Он будет находиться под домашним арестом до 5 ноября. Фото: Pixabay

Он будет находиться под домашним арестом до 5 ноября. Фото: Pixabay

Михаилу Табунову предстоит никуда не выходить до пятого ноября.

Об этом стало известно 19 сентября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Слушание проходило в Приморском районном суде, в рамках которого избрали меру пресечения для обвиняемого – президента банка «Прайм Финанс» заключили под домашний арест до пятого ноября.

Напоминаем, что Михаила Табунова подозревают в присвоении денег банка. Он якобы совершал преступные действия в составе группы неизвестных лиц в период с 2015 по 2019 года. В результате сговора украдено более 106 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что россиянина арестовали за покушение на убийство узбека в Петербурге. Смоликов распылил слезоточивое вещество в лицо узбека и не менее двух рас ударил его ножом в грудную клетку. После чего Кулев силой толкнул потерпевшего, еще раз распылил в него слезоточивое вещество и ударил его ножом.