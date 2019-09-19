Россиянина арестовали за покушение на убийство узбека в Петербурге

Решением Красногвардейского районного суда Петербурга Роман Кулев заключен под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство по мотиву расовой и национальной ненависти.

По версии следствия, 16 сентября Кулев и его знакомый Владислав Смоликов напали на 32-летнего уроженца Узбекистана. Стычка произошла около дома 29 по Среднеохтинскому проспекту, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Смоликов распылил слезоточивое вещество в лицо узбека и не менее двух рас ударил его ножом в грудную клетку. После чего Кулев силой толкнул потерпевшего, еще раз распылил в него слезоточивое вещество и ударил его ножом.

Кулева задержали 17 сентября. Он отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следователи выясняют его причастность к аналогичным преступлениям.

В СИЗО Кулев пробудет до 16 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в нападении на уроженца Узбекистана подозревают двух жителей Москвы.