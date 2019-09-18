Уроженца Узбекистана ударили ножом возле супермаркета на Панфилова

Нападение с ножом на гражданина Узбекистана произошло возле продуктового магазина «Семья» в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно GazetaSPb, пострадавшего ударили ножом в грудь возле дома 22 по улице Панфилова, возле супермаркета. Потерпевший был госпитализирован в Александровскую больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались двое жителей Москвы.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бомж ударил собутыльника ножом в шею на Комсомола. Один из бездомных, по предварительным данным, ударил другого ножом в горло. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждением гортани.