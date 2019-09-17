Бомж ударил собутыльника ножом в шею на Комсомола

В Петербурге расследуют уголовное дело о нападении на бездомного. Его, как полагает следствие, ударил ножом в шею собутыльник.

Оба участника конфликта числятся людьми без определенного места жительства.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел около девяти утра 15 сентября. Мужчина распивали алкогольные напитки в Калининском районе Петербурга. Недалеко от дома 35 по улице Комсомола между ними возникла ссора.

Один из бездомных, по предварительным данным, ударил другого ножом в горло. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждением гортани.

Второй участник конфликта задержан. Прежде он неоднократно был судим, в том числе за разбой и покушение на убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ножевом ранении в Судостроительном колледже. Один из студентов-первокурсников поручил ранение во время ссоры со сверстником.