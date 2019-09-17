Студент напал с ножом на первокурсника в Судостроительном колледже

Один из студентов, по предварительным данным, напал на другого с ножом. Фото: pixabay.com

Один из студентов, по предварительным данным, напал на другого с ножом. Фото: pixabay.com

В петербургском Судостроительном колледже на улице Кораблестроителей между двумя первокурсниками произошел конфликт. Один из студентов пустил в ход складной нож.

Как стало известно Gazeta.SPb, сообщение о ножевом ранении в учебном заведении поступило в правоохранительные органы днем 16 сентября.

17-летний студент, по предварительным данным, ударил сокурсника ножом во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обязали явиться в правоохранительные органы. Нож и отпечатки пальцев изъяты.

Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Бокситогорске судят 34-летнего мужчину. Его обвиняют в нападении с ножом на жителя Пикалево. Потерпевший от полученных травм скончался.