Три глухаря из Новосибирска прошли проверку в Пулково

Глухарь в Пулково. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Глухарь в Пулково. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Три глухаря прошли ветеринарный контроль в петербургском аэропорту «Пулково». Они направляются в Карелию.

Птицы следовали из новосибирского зоопарка в один из экопарков Петрозаводска, сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспекторы Россельхознадзора проверили глухарей и необходимые документы. Нарушений обнаружено не было. Птицы здоровы и могут продолжить путь в Карелию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке поселилась редкая львинохвостая макака (вандеру). В Петербург животное прилетело из старейшего зоопарка Парижа. Макаку осмотрели в грузовом терминале Пулково, чтобы убедиться в наличии полного пакета документов и в том, что животное здорово.