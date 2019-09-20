Три глухаря из Новосибирска прошли проверку в Пулково

Три глухаря прошли ветеринарный контроль в петербургском аэропорту «Пулково». Они направляются в Карелию.
Птицы следовали из новосибирского зоопарка в один из экопарков Петрозаводска, сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Инспекторы Россельхознадзора проверили глухарей и необходимые документы. Нарушений обнаружено не было. Птицы здоровы и могут продолжить путь в Карелию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке поселилась редкая львинохвостая макака (вандеру). В Петербург животное прилетело из старейшего зоопарка Парижа. Макаку осмотрели в грузовом терминале Пулково, чтобы убедиться в наличии полного пакета документов и в том, что животное здорово.