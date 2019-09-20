Видео со стриптизом сотрудников ФСИН спровоцировало проверки в Красноярской колонии

На время от работы отстранили врио начальника колонии. Фото: vk.com/albums-40004956

На время от работы отстранили врио начальника колонии. Фото: vk.com/albums-40004956

Под Красноярском сотрудники ФСИН решили переодеться в стриптизеров. О маскараде бы никто не узнал, если бы видео не появилось в Сети.

На кадрах мероприятия видно, как полуголые женщины снимают одежду с сотрудников колонии и примеряют ее на себя. Работники ведомства в это время демонстрируют свой торс.

По предварительной информации, в ролике запечатлены представители исправительного учреждения №14. По данному факту проверку начало ГУФСИН России по Красноярскому краю. На время от работы отстранили врио начальника колонии.

В пресс-службе также подчеркнули, что праздничное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе п. Тамтачет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Петербурга отправился в колонию строго режима за мошенничество в Сети.