Петербуржец отправился в колонию строгого режима за мошенничество в Сети

Прокуратура Василеостровского района вынесла приговор в отношении петербуржца, обвиняемого в мошенничестве. Жертвой махинаций стала женщина с сайта знакомств.
Выбрав объект в Сети, мужчина начал налаживать контакт. Через некоторое время, аферист перешел на новый уровень отношений – доверительный. Он предложил женщине инвестировать деньги в свой бизнес. Получив от нее 290 тыс. рублей, мужчина оборвал общение.
Потерпевшая обратилась в суд и получила от злоумышленника компенсацию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Мужчина свою вину признал. Из Сети он снова пропадет, теперь 2 года и 6 месяцев обвиняемый проведет в колонии строго режима.
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