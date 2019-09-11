Петербуржец отправился в колонию строгого режима за мошенничество в Сети

В колонии мужчина проведет 2,5 года. Фото: pixabay.com

В колонии мужчина проведет 2,5 года. Фото: pixabay.com

Прокуратура Василеостровского района вынесла приговор в отношении петербуржца, обвиняемого в мошенничестве. Жертвой махинаций стала женщина с сайта знакомств.

Выбрав объект в Сети, мужчина начал налаживать контакт. Через некоторое время, аферист перешел на новый уровень отношений – доверительный. Он предложил женщине инвестировать деньги в свой бизнес. Получив от нее 290 тыс. рублей, мужчина оборвал общение.

Потерпевшая обратилась в суд и получила от злоумышленника компенсацию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Мужчина свою вину признал. Из Сети он снова пропадет, теперь 2 года и 6 месяцев обвиняемый проведет в колонии строго режима.

Ранее в GazetaSPb сообщали об ограблении в Калининском районе Петербурга.