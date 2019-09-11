В Калининском районе знакомый избил и ограбил 81-летнего пенсионера

В Калининском районе знакомый избил и ограбил 81-летнего пенсионера
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Северной столицы знакомый избил и ограбил 81-летнего гражданина. О случившемся в отдел полиции сообщила внучка пострадавшего.

Инцидент произошел в квартире дома №13 по Гражданскому проспекту в понедельник, 9 сентября. Около десяти часов вечера к мужчине пришел 36-летний знакомый, который избил дедушку и похитил у него кошелек. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, пенсионера госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого. Оказалось, что гражданин неоднократно был судим за подобные преступления.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что двухлетний мальчик разбился насмерть на Красного Курсанта.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
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В Калининском районе знакомый избил и ограбил 81-летнего пенсионера