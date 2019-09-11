Двухлетний мальчик разбился насмерть на Красного Курсанта

В Петроградском районе Петербурга скончался мальчик 2017 года рождения. Ребенок выпал из окна на восьмом этаже.

Как стало известно Gazeta.SPb, мальчик своим весом продавил москитную сетку и упал вниз. Тело его нашли вечером 10 сентября у одного из домов на улице Красного Курсанта.

По предварительным данным, падение произошло по недосмотру родителей. Мать и отец погибшего — безработные уроженцы Таджикистана. Оба зарегистрированы в Петербурге.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 31 августа в Петербурге из окон выпали двое детей. С характерными для падения с высоты травмами госпитализировали двухлетнего и пятилетнего мальчиков. Оба они были доставлены в больницу в тяжелом состояние. Младший из детей, по предварительным данным, сорвался, продавив москитную сетку.