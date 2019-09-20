Бандиты в медицинских масках осуждены за нападение на больницу в Сестрорецке

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор по делу о разбойном нападении на 40-ю больницу. Целью бандитов были денежные средства в сейфе.

Суд признал виновными Сергея Грудецкого, Алексея и Валерия Симбиревых. Их приговорили к 13, 8 и 12 годам лишения свободы соответственно. Валерий Симбирев и Сергей Грудецкий будут отбывать наказание в колонии особого режима, их сообщник — в колонии строгого режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что мужчины вступили в преступный сговор в целях хищения чужого имущества. О том, что в одном из кабинетов находится крупная сумма, узнал Грудецкий.

Утром 29 марта мужчины приехали к больнице. Внутрь они попали под видом медработников, надев маски и халаты. Встреченных на пути сотрудников больницы Симбиревы избили и связали.

В результате нападения из сейфа в кабинете украли 2 млн 927 тыс. рублей 40 копеек. Больницу нападавшие покинули на машине, за рулем которой сидел Грудецкий.