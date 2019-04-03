Налетчиков на больницу №40 в Сестрорецке поймали

Задержаны трое мужчин: организатор и исполнители; все имеют судимости.

Напавших на больницу №40 в Сестрорецке задержали, сообщили Gazeta.SPb в СК Санкт-Петербурга 3 апреля. Сейчас полиция готовит обвинение для трех мужчин: двух исполнителей и организатора. Ранее их судили за разбой и бандитизм.

Ограбление больницы в Курортном районе Петербурга произошло 29 марта: двое мужчин вошли в здание медучреждения в белых халатах и медицинских масках, и избили главного врача и заведующего отделом костылем и ножкой стула. Добычей налетчиков стали 250 тысяч рублей и 2500 евро, сообщает СК Петербурга. По версии следствия, организатор ждал исполнителей в автомобиле у больницы. Пострадавшие получили медпомощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Сестрорецке грабители напали на больницу.