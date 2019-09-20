Один из задержанных браконьеров КНДР умер

При задержании браконьер оказал сопротивление сотруднику пограничной службы, в результате чего получил ранение, которое оказалось фатальным.

О трагическом происшествии сообщил начальник дознания Пограничного управления ФСБ России Владимир Краснов телеканалу «Россия-24». По его словам, в ходе задержания были ранены шестеро северокорейских граждан. Травмы оказались разной степени тяжести, однако для одного из браконьеров ранение закончилось летальным исходом.

Как объяснил Краснов, браконьеры оказывали столь отчаянное сопротивление российским пограничникам, поскольку по законам КНДР судно, которое они использовали, принадлежит государству. В случае его утери граждане Северной Кореи по возвращению на родину понесут ответственность за случившееся.

Ранее GazetaSPb сообщала об инциденте, произошедшем в Японском море, в результате которого задержали более 150 браконьеров.