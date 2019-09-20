В Израиле археологи раскопали библейское царство Эдом

В Аравийской пустыне израильскими археологами были обнаружены доказательства существования известного лишь по библейским описаниям царства Эдом.

В ходе раскопок на территории Израиля исследователями из Тель-Авивского университета были найдены остатки построек XII-XI вв. до н. э. По результатам проведенной экспертизы, ученые установили, что в это время в населенном пункте производили медь. Поскольку это довольно сложный процесс, исследователи сочли его доказательством того, что библейская Идумея (Эдом) подверглась влиянию правителей Египта. Именно их вторжение на территорию царства стало причиной прогрессивного скачка.

В Библии говорится, что царство существовало до X века до н. э. Соответственно, после завоевания Египтом, царство не было разрушено, а, совсем наоборот, продолжило развиваться.

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