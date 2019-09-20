Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине

Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.

Об этом странном для жителя Нью-Йорка предпочтении Микки Рурк рассказал украинскому изданию Сегодня.ua. А причиной этого стали рассказы личного помощника звезды, Дмитрия Корнейчука, который по совместительству является хорошим другом актера.

По словам Рурка, он не хочет быть похороненным в Америке. Намного более привлекательным ему представляется место, где похоронен дедушка Корнейчука, в небольшом украинском селе Загорцы.

На счету 67-летнего актера такие культовые фильмы как «Город грехов», «Бойцовая рыбка» и «Баффало 66».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о начале штурма секретной Зоны 51, расположенной в штате Невада. Участники штурма предполагают, что на территории Зоны американское правительство скрывает инопланетян.