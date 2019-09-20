Женщина незаконно ввозила из России в Финляндию волков

Женщина, имя и гражданство которой не уточняются, занималась противозаконным в Финляндии скрещиванием волков и собак.

О нарушении законодательства сообщает портал yle.UUTISET. Как выяснилось, злоумышленница на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 год провозила в финские города Лоппи, Карккила, Ориматтила и Ваалимаа.

По сведениям полиции Хельсинки, животных содержали в плохих условиях, без еды и воды. На территорию Финляндии волков привозили с целью разведения так называемых «волкособов», что является противозаконным. Всего в этом деле замешано восемь человек.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об убийстве котенка, совершенном студентами Института кино и телевидения во время съемок. Несчастное животное держали в холодной комнате, без еды и воды, на протяжении нескольких дней, в результате чего котенок умер от обезвоживания.