Первокурсники Петербурга выйдут на парад студенчества

Посвящение в студенты пройдет на территории Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Посвящение в студенты пройдет на территории Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге 21 сентября пройдет Парад российского студенчества. Он объединит десятки тысяч учащихся со всей страны.

Первокурсники соберутся на территории Петропавловской крепости для того, чтобы пройти посвящение в студенты. В программе — шествие колонн, принятие клятвы российского студента и праздничный концерт.

Напутствие студентам дадут ректоры вузов, представители науки, культуры и спорта, общественные и политические деятели.

В 2018 году парад собрал 396 тыс. участников из 596 образовательных учреждений со всей России. К масштабному посвящению в студенты присоединились 46 городов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Санкт-Петербургский государственный университет в 2019 году принял 3 тыс. 406 первокурсников. Средний бал поступивших в этом году составил 92,49. Сто баллов по ЕГЭ набрали 419 человек.