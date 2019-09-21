В Ботаническом саду в выходные пройдет экофестиваль «НеобыЧАЙный сад»

На фестивале расскажут об истории, философии и способах заваривания чая. Фото: pixabay.com

На фестивале расскажут об истории, философии и способах заваривания чая. Фото: pixabay.com

В Ботаническом саду Петра Великого 21 и 22 сентября пройдет экологический фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Темой его стал Великий чайный путь.

Посетители смогут увидеть выставки чайных растений Евразии, китайской калиграфии и живописи, а также чайной посуды.

В программе — мастер-классы и лекции о чае, тематический квест, образовательно-развлекательные активности для детей и, конечно, традиционная чайная церемония.

Эксперты и знатоки чайного мира расскажут о том, что такое настоящий пуэр, как японская керамика отражает философию чайного пути, как заваривать чай старинным северофудзяньским способом и продемонстрируют варку чая в сифоне.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Гатчине 22 сентября состоится первый экологический фестиваль. Его цель — привлечь внимание к городской экологии и благотворительности.