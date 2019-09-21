В Петербурге открывается выставка детских книг Дании и Швеции «Привет, это я!»

Некоторые из книг можно почитать прямо на выставке. Фото: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге

Некоторые из книг можно почитать прямо на выставке. Фото: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге

В Петербурге 21 сентября начнет работу выставка современной детской литературы Северных стран «Привет, это я!». Познакомиться с книгами можно в Новом выставочном зале Государственного музея городской скульптуры в Чернорецком переулке, 2.

На выставке представят произведения финских, шведских, норвежских и датских авторов. Среди них Мария Парр, Мони Нильсон, Тимо Парвела и Руне Белсвик. Название для выставки «Привет, это я!» стало отсылкой к серии книг норвежской писательницы Нины Грёнтведт.

Для гостей выставки откроют полку, книги на которой будут в открытом доступе. Каждую из них можно взять и почитать, не уходя из Музея. Для юных читателей обустроят шалаш, положат мягкие подушки и коврик.

Выставка продлится до 6 октября.

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