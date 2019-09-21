В Петербурге открывается выставка детских книг Дании и Швеции «Привет, это я!»

В Петербурге 21 сентября начнет работу выставка современной детской литературы Северных стран «Привет, это я!». Познакомиться с книгами можно в Новом выставочном зале Государственного музея городской скульптуры в Чернорецком переулке, 2.
На выставке представят произведения финских, шведских, норвежских и датских авторов. Среди них Мария Парр, Мони Нильсон, Тимо Парвела и Руне Белсвик. Название для выставки «Привет, это я!» стало отсылкой к серии книг норвежской писательницы Нины Грёнтведт.
Для гостей выставки откроют полку, книги на которой будут в открытом доступе. Каждую из них можно взять и почитать, не уходя из Музея. Для юных читателей обустроят шалаш, положат мягкие подушки и коврик.
Выставка продлится до 6 октября.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ботаническом саду Петра Великого 21 и 22 сентября пройдет экологический фестиваль «НеобыЧАЙный сад».