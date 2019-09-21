Не согласовали: строительные леса оставили полтротуара на 2-й Советской без ремонта

Асфальт заменили лишь на половину. Фото: vk.com/mytndvor

Асфальт заменили лишь на половину. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района обратили внимание на незаконченный ремонт тротуара на 2-й Советской. Асфальт по нечётной стороне заменили лишь наполовину.

Причиной этого, вероятно, стали строительные леса на Доходном доме Галунова. Работы по обновлению фасада ограничили доступ ремонтников к части тротуара.

«Неужели нельзя было дождаться, пока снимут строительные леса с дома Галунова, чтобы отремонтировать тротуар сразу целиком?», — возмутились местные жители.

По всей 2-й Советской меняли поребрики. Для того, чтобы не оставлять насыпанную щебенку, похоже, решили не ждать сноса строительных лесов. Замена асфальта вероятно будет закончена после ремонта фасада. Однако жителей возмущает не это, а отсутствие согласования между городскими программами.

«Явно ведь нестыковка двух ведомств. Можно было бы тогда сделать тротуар им поребрики до начала ремонта фасада, чем делать кусочками», — высказался активист Ярослав Костров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что асфальт у станции «Проспект Славы» не выдержал испытаний дождями.