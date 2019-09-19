Асфальт у станции «Проспект Славы» не выдержал испытаний дождями

До этого подход к станции затопило. Фото: https://vk.com/spb_today

До этого подход к станции затопило. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сфотографировали огромную яму, образовавшуюся во время непогоды.

Обо всем стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожанин выложил фотографии, на которых запечатлена огромная яма – асфальт размыло из-за дождей, считают пользователи. Любопытно, что его только недавно положили. Станция метро «Проспект Славы» не успела заработать, но уже вызывает сомнения. Люди надеются, что под землей все сделали куда лучше, чем над.

«Асфальт прям на песок положен»,

— удивляется один из комментаторов.

«Хорошо хоть не нарисован в фотошопе, и на том спасибо»,

— пошутил другой мужчина.

Сейчас опасное для падения места огородили. Как скоро будет исправлена оплошность – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидцы рассказали о затоплении подхода к станции «Проспект Славы».