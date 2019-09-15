Очевидцы рассказали о затоплении подхода к станции «Проспект Славы»

Они удивляются, что метро еще не открыли, но уже начались проблемы.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что вокруг станции метро «Проспект Славы» огромная глубокая лужа. Из-за нее подойти к подземке не так уж просто. Свидетели поделились фотографией, на которой виден масштаб проблемы. Люди не понимают, почему эту проблему не решили во время строительства станции. Они также отметили, что асфальт завален к тротуару.

Напоминаем, что «Проспект Славы», как и все станции Фрунзенского радиуса, должна была заработать еще в начале сентября, но открытие перенесли на неопределённое время. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что так безопаснее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрывают дамбы из-за шторма. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Горожанам стоит быть внимательнее – возможно учащение несчастных случаев.