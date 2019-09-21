Из сейфа в отделении связи в Бориса Грива похитили 135 тысяч

Из сейфа в отделении связи в Бориса Грива похитили 135 тысяч
Неизвестный вырезал замок сейфа. Фото: Pixabay.com

В деревне Бориса Грива во Всеволожском районе Ленобласти расследуют хищение крупной суммы денег. Из сейфа в отделении связи неизвестный похитил около 135,3 тыс. рублей.

Пропажу обнаружили утром 20 сентября. Неизвестный в отделение связи, вероятно, проник ночью. Он сломал замок входной двери и аккуратно вырезал замок сейфа. Оттуда злоумышленник забрал деньги и скрылся, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция разыскивает подозреваемого и принимает меры по его задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о краже в отделении связи в селе Шум Кировского района Ленобласти. Неизвестные похитили более 160 тыс. рублей. О краже сообщила 91-летняя местная жительница, которая услышала подозрительные громкие звуки в ночь на 13 сентября.

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Из сейфа в отделении связи в Бориса Грива похитили 135 тысяч
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