В Ленобласти из отделения связи похитили 160 тысяч рублей

В Кировском районе Ленобласти полиция разыскивает грабителей, укравших из местного отделения связи более 160 тыс. рублей.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября в селе Шум, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 91-летняя местная жительница. Она сообщила, что услышала подозрительные громкие звуки в отделении связи. Выяснилось, что злоумышленники вынесли оттуда более 160 тыс. рублей и продукцию. Сумма ущерба пока не установлена.

Действовали подозреваемые в период с пяти вечера 12 сентября до семи утра 13 сентября.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция принимает меры по поиску злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из салона связи на Среднеохтинском проспекте в Петербурге вечером 13 сентября похитили 120 тыс. рублей.