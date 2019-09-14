Неизвестный ворвался с пистолетом в салон связи и похитил выручку

Стражи порядка Красногвардейского района разыскивают разбойников, причастных к хищению денежных средств из салона связи.

В пятницу, 13 сентября, директор салона связи по Среднеохтинскому проспекту обратился в полицию с заявлением о совершенном разбое в тот же день. По словам заявителя, инцидент произошел около половины пятого вечера. Неизвестный злоумышленник, угрожая пистолетом, похитил 120 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские приняли меры к розыску и задержанию преступника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в магазине на Кустодиева неизвестный связал пожилую продавщицу скотчем, похитил выручку и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.