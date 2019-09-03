В магазине на Кустодиева неизвестный связал продавщицу и похитил выручку

Правоохранители Выборгского района Петербурга разыскивают неизвестного, похитившего из магазина 14 тысяч рублей выручки.

Согласно данным, полученным GazetaSPb, около десяти утра 2 сентября неизвестный вошел в магазин на улице Кустодиева, где, применив силу, связал 61-летнюю продавщицу скотчем. После чего злоумышленник скрылся, прихватив из кассы 14 тысяч рублей выручки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по сати 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов предприняли все необходимые меры на поиск и задержание преступника.

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