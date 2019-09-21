«Зенит» наденет лазурное на матч с «Рубином» на «Газпром Арене»

Петербургский «Зенит» вечером 21 сентября примет на «Газпром Арене» казанский «Рубин». Команды встретятся в рамках десятого тура РПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме. Об этом сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых.

«Зенит» по итогам девяти матчей располагается в верхней части турнирной таблицы РПЛ. Лидерство подопечные Сергея Семака делят с «Краснодаром» и «Ростовом». В активе команд — по 20 очков. «Рубин» занимает десятую строчку таблицы, набрав 10 баллов.

Перед матчем на «Газпром Арене» организуют «Фан-променад». В этот раз его темой стало социальное волонтерство. Для футбольных болельщиков выступит оркестр «Антон тут рядом», собранный из подопечных, сотрудников и волонтеров одноименного центра. Помимо этого гости арены смогут пройти тестирование на ВИЧ и пройти мастер-класс по языку жестов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничили из-за матча «Зенита» и «Рубина».