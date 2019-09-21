Жители Колпино против строительства детсада на месте сквера

Сейчас сквер - единственное место для отдыха детей и взрослых. Фото: https://vk.com/skver_izh

Сейчас сквер - единственное место для отдыха детей и взрослых. Фото: https://vk.com/skver_izh

В Колпинском районе на улице Ижорского батальона вместо зеленого сквера хотят построить детский сад. Местные жители вышли на акцию протеста.

Строительство общественного учреждения для дошкольников планируется возвести Адресной инвестиционной программой. О планах, которые строились на сквер, было известно и ранее. Жители окрестных домов отправляли губернатору Петербурга Александру Беглову письменные обращения с просьбой остановить строительство.

По проекту компании «Кит», объект предполагается сдать в эксплуатацию к концу следующего года. На встрече с жильцами близлежащих домов глава Колпинского района Анатолий Повелий отметил, что в строящийся детсад уже подано 800 заявок.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Северной столице состоялось слушание по вопросу строительства спорткомплекса в Муринском парке.