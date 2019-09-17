В Петербурге прошло судебное заседание по делу о строительстве в Муринском парке

В Петербурге прошло судебное заседание по делу о строительстве в Муринском парке
На заседание пришли более 20 человек. Фото: vk.com/greencospb

Сегодня утром, 17 сентября, в Петербурге проходило судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об отмене разрешения на строительство спорткомплекса Nova Arena 2 на территории Муринского парка.

В группе «Зелёная коалиция Петербурга» соцсети «Вконтакте» выразили благодарность всем, кто был заседании в Куйбышевском районном суде. Отмечается, что на защиту парка пришли 20 человек.

В группе рассказали, что суд рассмотрел жалобу застройщика, что значит, что застройка территории остается замороженной как минимум до окончания судебного процесса. Также, что Госстройнадзор передаст в канцелярию Куйбышевского суда проектную документацию застройщика, чтобы защитники Муринского парка могли с ней ознакомиться и указать на нарушения закона.

Следующее судебное заседание состоится 3 октября.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на защиту Муринского парка в дождь вышло около 100 петербуржцев.

муринский парк новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран
На Апрашке полиция провела очередной рейд
Российские пограничник пострадали в стычке с браконьерами в Японском море
В Петербурге разыскивается велосипедист, сбивший насмерть пенсионера
В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского
Пробки в Московском районе нервируют водителей
Проект трамвайной сети от Купчино до Славянки одобрили в Смольном
Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском