В Петербурге прошло судебное заседание по делу о строительстве в Муринском парке

На заседание пришли более 20 человек. Фото: vk.com/greencospb

На заседание пришли более 20 человек. Фото: vk.com/greencospb

Сегодня утром, 17 сентября, в Петербурге проходило судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об отмене разрешения на строительство спорткомплекса Nova Arena 2 на территории Муринского парка.

В группе «Зелёная коалиция Петербурга» соцсети «Вконтакте» выразили благодарность всем, кто был заседании в Куйбышевском районном суде. Отмечается, что на защиту парка пришли 20 человек.

В группе рассказали, что суд рассмотрел жалобу застройщика, что значит, что застройка территории остается замороженной как минимум до окончания судебного процесса. Также, что Госстройнадзор передаст в канцелярию Куйбышевского суда проектную документацию застройщика, чтобы защитники Муринского парка могли с ней ознакомиться и указать на нарушения закона.

Следующее судебное заседание состоится 3 октября.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на защиту Муринского парка в дождь вышло около 100 петербуржцев.