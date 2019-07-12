Около 100 человек в дождь вышли защищать Муринский парк

Активисты борются за 1,8 га земли парка. Фото: https://vk.com/kalininskiyzapark
Активисты борются за 1,8 га земли парка. Фото: https://vk.com/kalininskiyzapark

Вырубку деревьев временно остановили, но активисты хотят полной отмены проекта.

Около 100 человек вышли на защиту Муринского парка в пятницу вечером 12 июля. Вырубку деревьев временно остановили, но активисты намерены добиться полной остановки строительства.

Защитники борются за сохранение 1,8 га земли Муринского парка в Калининском районе Петербурга, где начинается строительство второй очереди спорткомплекса “Нова Арена”. Участок уже обнесли забором и начали рубить деревья. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов возложил ответственность за нарушения при воплощении проекта на вице-губернаторов Бондаренко, Батанова и Линченко.

Защитники просят у Беглова расторгнуть договор с застройщиком и вернуть участку статус зеленых насаждений. В Петербурге в пятницу вечером 11 июля пошел дождь, но активистов это не остановило.

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