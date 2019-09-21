На трассе «Сортавала» самосвал вылетел в отбойник

На месте происшествия уже работают специалисты. Фото: https://vk.com/spb_today

На месте происшествия уже работают специалисты. Фото: https://vk.com/spb_today

Большегрузный транспорт врезался в ограждение на 7-м километре шоссе и перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 сентября, около пяти часов вечера. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По информации свидетелей, самосвал двигался из Петербурга в сторону Скотного.

В комментариях сообщают, что причиной произошедшего стало лопнувшее колесо грузовика. На данный момент шоссе в сторону Петербурга полностью перекрыто, проезд осуществляется по полосе безопасности, передают в пресс-службе Упрдор «Северо-запад». На месте аварии проводятся эвакуационные работы.

Пострадал водитель грузовика, точной информации о его состоянии нет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аварии неподалеку в Одесской области, жертвами которой стали девять человек.